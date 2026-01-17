flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1901 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1901 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1901 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: ICE Auction Galleries

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,860,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1901
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:180 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1901 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1901 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 406 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 600 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
336 $
Cena w walucie aukcji 336 USD
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
336 $
Cena w walucie aukcji 336 USD
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanAU53
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanAU53
Cena
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 7 października 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data7 października 2023
StanMS63 GENI
Cena
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Numismática Leilões - 10 sierpnia 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data10 sierpnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 czerwca 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 czerwca 2022
StanAU53
Cena
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Aurea - 11 czerwca 2021
SprzedawcaAurea
Data11 czerwca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji iNumis - 6 października 2020
SprzedawcaiNumis
Data6 października 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 12 maja 2020
SprzedawcaTauler & Fau
Data12 maja 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji iNumis - 24 listopada 2019
SprzedawcaiNumis
Data24 listopada 2019
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 19 maja 2019
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 maja 2019
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji HERVERA - 10 maja 2019
SprzedawcaHERVERA
Data10 maja 2019
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji iNumis - 9 października 2018
SprzedawcaiNumis
Data9 października 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Cayón - 4 października 2018
SprzedawcaCayón
Data4 października 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 25 września 2018
SprzedawcaTauler & Fau
Data25 września 2018
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 19 listopada 2016
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 listopada 2016
StanAU58 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1901 "Siewca" na aukcji Heritage Eur - 28 maja 2016
SprzedawcaHeritage Eur
Data28 maja 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1901 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1901 III Republika "Siewca" wynosi 180 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1901 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1901 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1901 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1901 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
