FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1900 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1900 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1900 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC500,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1900
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:220 USD
Średnia cena (PROOF):1300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1900 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (82)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1900 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 405 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 1700 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 28 listopada 2025
SprzedawcaNumisCorner
Data28 listopada 2025
StanXF40
Cena
116 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanF
Cena
41 $
Cena w walucie aukcji 35 EUR
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU55
Cena
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Via - 4 listopada 2024
SprzedawcaVia
Data4 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanPF63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 20 października 2024
SprzedawcaCoinhouse
Data20 października 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji St James’s - 25 września 2024
SprzedawcaSt James’s
Data25 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 18 sierpnia 2024
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data18 sierpnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanVF30
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 9 grudnia 2023
SprzedawcaJean ELSEN
Data9 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 26 listopada 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data26 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 16 września 2023
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 września 2023
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 6 sierpnia 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data6 sierpnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 17 czerwca 2023
SprzedawcaJean ELSEN
Data17 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2023
StanF
Cena
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 5 marca 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data5 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 2 franki 1900 "Siewca" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1900 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1900 III Republika "Siewca" wynosi 220 USD dla emisji obiegowej oraz 1300 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1900 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1900 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1900 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1900 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
