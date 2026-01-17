flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1899 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1899 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1899 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,500,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1899
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1899 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1899 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1050553 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 1000 EUR. Licytacja odbyła się 23 września 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanMS63 PCGS
Cena
69 $
Cena w walucie aukcji 60 EUR
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanAU
Cena
1180 $
Cena w walucie aukcji 1000 EUR
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Nomisma - 10 września 2025
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Nomisma - 10 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data10 września 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Palombo - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaPalombo
Data11 kwietnia 2025
StanMS66 NGC
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 7 października 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data7 października 2023
StanMS64 GENI
Cena
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Aurea - 11 czerwca 2021
SprzedawcaAurea
Data11 czerwca 2021
StanAU
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Katz - 4 października 2020
SprzedawcaKatz
Data4 października 2020
StanUNC
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji WAG - 4 października 2020
SprzedawcaWAG
Data4 października 2020
StanAU
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Katz - 29 marca 2020
SprzedawcaKatz
Data29 marca 2020
StanUNC
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji iNumis - 8 października 2019
SprzedawcaiNumis
Data8 października 2019
StanAU
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Katz - 26 września 2019
SprzedawcaKatz
Data26 września 2019
StanUNC
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanUNC
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 14 grudnia 2017
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 14 grudnia 2017
SprzedawcaHeritage
Data14 grudnia 2017
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Rauch - 1 października 2017
SprzedawcaRauch
Data1 października 2017
StanXF
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji WAG - 4 grudnia 2016
SprzedawcaWAG
Data4 grudnia 2016
StanAU
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Heritage Eur - 26 maja 2012
SprzedawcaHeritage Eur
Data26 maja 2012
StanAU
Cena
******
******
Francja 2 franki 1899 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanAU
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1899 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1899 III Republika "Siewca" wynosi 200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1899 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1899 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1899 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1899 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
