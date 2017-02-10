flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1898 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1898 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1898 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,000,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1898
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:140 USD
Średnia cena (PROOF):450 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1898 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (84)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1898 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 245 z aukcji 51 Gallery której łączna cena osiągnęła 950 EUR. Licytacja odbyła się 10 lutego 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanXF
Cena
173 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Auctiones - 15 czerwca 2025
SprzedawcaAuctiones
Data15 czerwca 2025
StanUNC
Cena
74 $
Cena w walucie aukcji 60 CHF
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Numismatica Ferrarese - 18 maja 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data18 maja 2025
StanVF
Cena
SprzedawcaStack's
Data15 maja 2025
StanMS65 PCGS
Cena
SprzedawcaJean ELSEN
Data22 marca 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 NGC
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2024
StanXF
Cena
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji St James’s - 25 września 2024
SprzedawcaSt James’s
Data25 września 2024
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Coins NB - 27 kwietnia 2024
SprzedawcaCoins NB
Data27 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanPF62 PCGS
Cena
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanPF62 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Frühwald - 18 lutego 2024
SprzedawcaFrühwald
Data18 lutego 2024
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Auctiones - 17 grudnia 2023
SprzedawcaAuctiones
Data17 grudnia 2023
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 17 grudnia 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data17 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Coin Cabinet - 28 listopada 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 listopada 2023
StanMS63 NGC
Cena
Francja 2 franki 1898 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 26 listopada 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data26 listopada 2023
StanAU
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1898 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1898 III Republika "Siewca" wynosi 140 USD dla emisji obiegowej oraz 450 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1898 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1898 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1898 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1898 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
