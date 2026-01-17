flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1871 K "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1871 K "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1871 K "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Münzen Gut-Lynt GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,215,072

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1871
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1871 K "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (43)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1871 "Z legendą" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1032432 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 1110 EUR. Licytacja odbyła się 23 września 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Patrick Guillard Collection - 8 stycznia 2026
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data8 stycznia 2026
StanF12
Cena
64 $
Cena w walucie aukcji 55 EUR
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanMS65 PCGS
Cena
1310 $
Cena w walucie aukcji 1110 EUR
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Patrick Guillard Collection - 28 maja 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data28 maja 2025
StanF12
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji AB Philea & Myntkompaniet - 10 maja 2025
SprzedawcaAB Philea & Myntkompaniet
Data10 maja 2025
StanF
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Patrick Guillard Collection - 31 stycznia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data31 stycznia 2025
StanVF20
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanF12
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Inasta - 9 października 2024
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Inasta - 9 października 2024
SprzedawcaInasta
Data9 października 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji WCN - 25 lipca 2024
SprzedawcaWCN
Data25 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanVF20
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Rio de la Plata - 15 grudnia 2023
SprzedawcaRio de la Plata
Data15 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Münzen Gut-Lynt - 25 czerwca 2023
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data25 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji WCN - 12 stycznia 2023
SprzedawcaWCN
Data12 stycznia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Rio de la Plata - 8 grudnia 2022
SprzedawcaRio de la Plata
Data8 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Monnaies d'Antan - 26 listopada 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data26 listopada 2022
StanVG
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Inasta - 22 września 2022
SprzedawcaInasta
Data22 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 26 czerwca 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data26 czerwca 2022
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Katz - 15 maja 2022
SprzedawcaKatz
Data15 maja 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji iNumis - 2 listopada 2021
SprzedawcaiNumis
Data2 listopada 2021
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Münzen Gut-Lynt - 28 marca 2021
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data28 marca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Z legendą" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 28 lutego 2021
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data28 lutego 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1871 K "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1871 III Republika ze znakiem K "Z legendą" wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1871 "Z legendą" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1871 z literami K "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1871 i znakiem K "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1871 K "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1871 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 2 frankiAukcje numizmatyczne