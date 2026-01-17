flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1895 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1895 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1895 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Tauler&Fau Subastas

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC600,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1895
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1895 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (63)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1895 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 749 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 950 EUR. Licytacja odbyła się 3 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 18 listopada 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data18 listopada 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
151 $
Cena w walucie aukcji 130 EUR
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Busso Peus - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaBusso Peus
Data30 kwietnia 2025
StanAU
Cena
137 $
Cena w walucie aukcji 120 EUR
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji CNG - 19 marca 2025
SprzedawcaCNG
Data19 marca 2025
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanAU55
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 24 października 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data24 października 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Cayón - 10 października 2023
SprzedawcaCayón
Data10 października 2023
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Olivier Goujon - 7 października 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data7 października 2023
StanMS62 GENI
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Katz - 6 kwietnia 2023
SprzedawcaKatz
Data6 kwietnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 5 marca 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data5 marca 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Stephen Album - 8 listopada 2022
SprzedawcaStephen Album
Data8 listopada 2022
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Olivier Goujon - 9 października 2022
SprzedawcaOlivier Goujon
Data9 października 2022
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Katz - 18 września 2022
SprzedawcaKatz
Data18 września 2022
StanMS63 NGC
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 29 maja 2022
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data29 maja 2022
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 26 kwietnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data26 kwietnia 2022
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1895 A "Z legendą" na aukcji Olivier Goujon - 2 kwietnia 2022
SprzedawcaOlivier Goujon
Data2 kwietnia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1895 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1895 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1895 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1895 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1895 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1895 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

