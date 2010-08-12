flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1894 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1894 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1894 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC300,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1894
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1894 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1894 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22517 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 276 USD. Licytacja odbyła się 12 sierpnia 2010.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji Katz - 11 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data11 czerwca 2023
StanXF
Cena
29 $
Cena w walucie aukcji 27 EUR
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji Cayón - 22 grudnia 2022
SprzedawcaCayón
Data22 grudnia 2022
StanVF
Cena
23 $
Cena w walucie aukcji 22 EUR
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji iNumis - 11 października 2016
SprzedawcaiNumis
Data11 października 2016
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji Künker - 21 maja 2015
SprzedawcaKünker
Data21 maja 2015
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji Numis.be - 21 maja 2013
SprzedawcaNumis.be
Data21 maja 2013
StanF
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji iNumis - 12 marca 2013
SprzedawcaiNumis
Data12 marca 2013
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji ibercoin - 12 grudnia 2012
Sprzedawcaibercoin
Data12 grudnia 2012
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji Numis.be - 25 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data25 listopada 2012
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2012
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 9 lutego 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data9 lutego 2012
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 16 sierpnia 2010
SprzedawcaHeritage
Data16 sierpnia 2010
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1894 A "Z legendą" na aukcji Künker - 13 marca 2002
SprzedawcaKünker
Data13 marca 2002
StanAU
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1894 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1894 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 120 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1894 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1894 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1894 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1894 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
