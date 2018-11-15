flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1889 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1889 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1889 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład PROOF100

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1889
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3200 USD
Średnia cena (PROOF):8700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1889 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (10)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1889 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 807 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 10 000 EUR. Licytacja odbyła się 15 listopada 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1889 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanPF66 NGC
Cena
Francja 2 franki 1889 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanDETAILS NGC
Cena
3216 $
Cena w walucie aukcji 3000 EUR
Francja 2 franki 1889 A "Z legendą" na aukcji Maître Wattebled - 27 stycznia 2022
SprzedawcaMaître Wattebled
Data27 stycznia 2022
StanPROOF
Cena
8993 $
Cena w walucie aukcji 8000 EUR
Francja 2 franki 1889 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanPF65 NGC
Cena
Francja 2 franki 1889 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanPF66 NGC
Cena
Francja 2 franki 1889 A "Z legendą" na aukcji Künker - 9 października 2013
SprzedawcaKünker
Data9 października 2013
StanPROOF
Cena
Francja 2 franki 1889 A "Z legendą" na aukcji Palombo - 27 listopada 2011
SprzedawcaPalombo
Data27 listopada 2011
StanPF66 NGC
Cena
Francja 2 franki 1889 A "Z legendą" na aukcji ICE - 18 lutego 2011
SprzedawcaICE
Data18 lutego 2011
StanPROOF
Cena
Francja 2 franki 1889 A "Z legendą" na aukcji Goldberg - 13 września 2006
SprzedawcaGoldberg
Data13 września 2006
StanPF62 NGC
Cena
Francja 2 franki 1889 A "Z legendą" na aukcji UBS - 27 stycznia 2004
SprzedawcaUBS
Data27 stycznia 2004
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1889 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1889 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 3200 USD dla emisji obiegowej oraz 8700 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1889 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1889 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1889 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1889 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

