FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1888 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1888 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1888 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC131,501

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1888
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:410 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1888 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (23)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1888 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1370 z aukcji Numismatica Genevensis SA której łączna cena osiągnęła 1200 CHF. Licytacja odbyła się 9 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 2 grudnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data2 grudnia 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
290 $
Cena w walucie aukcji 250 EUR
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
1366 $
Cena w walucie aukcji 1200 CHF
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Auctiones - 17 września 2023
SprzedawcaAuctiones
Data17 września 2023
StanVF
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanMS62
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 25 kwietnia 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data25 kwietnia 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 6 grudnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data6 grudnia 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 czerwca 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 czerwca 2022
StanMS62
Cena
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 kwietnia 2022
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Rio de la Plata - 18 grudnia 2020
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Rio de la Plata - 18 grudnia 2020
SprzedawcaRio de la Plata
Data18 grudnia 2020
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 27 października 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data27 października 2020
StanAU58 NGC
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji V. GADOURY - 3 kwietnia 2020
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 kwietnia 2020
StanAU58 NGC
Cena
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Tauler & Fau - 16 grudnia 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data16 grudnia 2019
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanVF
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Hess Divo - 31 maja 2017
SprzedawcaHess Divo
Data31 maja 2017
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji V. GADOURY - 14 listopada 2015
SprzedawcaV. GADOURY
Data14 listopada 2015
StanAU58 NGC
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 22 września 2015
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 22 września 2015
SprzedawcaHeritage
Data22 września 2015
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Künker - 24 czerwca 2015
SprzedawcaKünker
Data24 czerwca 2015
StanAU
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Grün - 16 maja 2014
SprzedawcaGrün
Data16 maja 2014
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji Grün - 15 listopada 2013
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2013
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 24 kwietnia 2013
Sprzedawcacgb.fr
Data24 kwietnia 2013
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1888 A "Z legendą" na aukcji iNumis - 11 grudnia 2012
SprzedawcaiNumis
Data11 grudnia 2012
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1888 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1888 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 410 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1888 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1888 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1888 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1888 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

