FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1887 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1887 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1887 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,342,903

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1887
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1887 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (95)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1887 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 384 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 750 CHF. Licytacja odbyła się 28 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji Russiancoin - 13 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanXF
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
117 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 13 maja 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data13 maja 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 1 kwietnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data1 kwietnia 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 11 lutego 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data11 lutego 2025
StanMS62
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji Bid & Grow Auctions - 11 listopada 2024
SprzedawcaBid & Grow Auctions
Data11 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji GINZA - 12 października 2024
SprzedawcaGINZA
Data12 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS60
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS60
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji WCN - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaWCN
Data8 sierpnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji WCN - 25 lipca 2024
SprzedawcaWCN
Data25 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanMS60
Cena
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 30 marca 2024
SprzedawcaCoinhouse
Data30 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji Auctiones - 17 grudnia 2023
SprzedawcaAuctiones
Data17 grudnia 2023
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1887 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1887 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1887 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1887 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1887 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1887 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1887 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

