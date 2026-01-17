flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1881 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1881 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1881 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,014,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1881
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:670 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1881 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (77)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1881 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32031 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4800 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Antivm Numismatica - 14 grudnia 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data14 grudnia 2025
StanF
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Pegasus Auctions - 30 listopada 2025
SprzedawcaPegasus Auctions
Data30 listopada 2025
StanMS64 NGC
Cena
162 $
Cena w walucie aukcji 140 EUR
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Russiancoin - 13 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
555 $
Cena w walucie aukcji 470 EUR
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Via - 25 sierpnia 2025
SprzedawcaVia
Data25 sierpnia 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanSP67 NGC
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanSP67 NGC
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 20 października 2024
SprzedawcaCoinhouse
Data20 października 2024
StanF
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 24 września 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data24 września 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Katz - 28 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data28 czerwca 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Katz - 19 maja 2024
SprzedawcaKatz
Data19 maja 2024
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Inasta - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaInasta
Data1 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Katz - 25 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data25 lutego 2024
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
Francja 2 franki 1881 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1881 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1881 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 670 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1881 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1881 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1881 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1881 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

