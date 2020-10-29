flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1878 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1878 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1878 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład PROOF30

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1878
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):27000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1878 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (1)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1878 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 679 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 23 000 EUR. Licytacja odbyła się 29 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1878 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanDETAILS PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1878 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1878 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 27000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1878 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1878 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1878 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1878 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

