2 franki 1871 A "Z legendą" (Francja, III Republika)
Zdjęcie: Katz Auction
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,835)
- Waga10 g
- Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
- Średnica27 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC4,757,257
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał2 franki
- Rok1871
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1871 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1836 z aukcji Jean ELSEN & ses Fils s.a. której łączna cena osiągnęła 1700 EUR. Licytacja odbyła się 22 marca 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1871 A "Z legendą" z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1871 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 95 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1871 "Z legendą" z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1871 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1871 i znakiem A "Z legendą"?
Aby sprzedać 2 franki 1871 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.