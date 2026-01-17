flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1871 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1871 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1871 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,757,257

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1871
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:95 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1871 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (248)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1871 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1836 z aukcji Jean ELSEN & ses Fils s.a. której łączna cena osiągnęła 1700 EUR. Licytacja odbyła się 22 marca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji BAC - 13 stycznia 2026
SprzedawcaBAC
Data13 stycznia 2026
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Pegasus Auctions - 30 listopada 2025
SprzedawcaPegasus Auctions
Data30 listopada 2025
StanMS64 NGC
Cena
162 $
Cena w walucie aukcji 140 EUR
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Patrick Guillard Collection - 19 listopada 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data19 listopada 2025
StanMS62
Cena
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Russiancoin - 13 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 21 października 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data21 października 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
116 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Münzen Gut-Lynt - 5 października 2025
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data5 października 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji WAG - 5 października 2025
SprzedawcaWAG
Data5 października 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji BAC - 30 września 2025
SprzedawcaBAC
Data30 września 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji BAC - 27 maja 2025
SprzedawcaBAC
Data27 maja 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 15 maja 2025
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 15 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data15 maja 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Coin Cabinet - 14 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 maja 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 1 kwietnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data1 kwietnia 2025
StanMS62
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Höhn - 2 marca 2025
SprzedawcaHöhn
Data2 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji CHS Basel Numismatics - 12 lutego 2025
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data12 lutego 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Nomisma - 24 stycznia 2025
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Nomisma - 24 stycznia 2025
SprzedawcaNomisma
Data24 stycznia 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Nomisma - 24 stycznia 2025
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Nomisma - 24 stycznia 2025
SprzedawcaNomisma
Data24 stycznia 2025
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji BAC - 14 stycznia 2025
SprzedawcaBAC
Data14 stycznia 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 A "Z legendą" na aukcji WAG - 15 grudnia 2024
SprzedawcaWAG
Data15 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1871 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1871 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 95 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1871 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1871 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1871 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1871 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1871 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 2 frankiAukcje numizmatyczne