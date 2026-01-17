flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1870 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1870 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1870 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,324,250

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1870
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1870 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (87)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1870 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 403 z aukcji Editions V. GADOURY której łączna cena osiągnęła 650 EUR. Licytacja odbyła się 2 lipca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji V. GADOURY - 2 lipca 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data2 lipca 2025
StanUNC
Cena
767 $
Cena w walucie aukcji 650 EUR
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Höhn - 2 marca 2025
SprzedawcaHöhn
Data2 marca 2025
StanAU
Cena
135 $
Cena w walucie aukcji 130 EUR
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji GINZA - 9 lutego 2025
SprzedawcaGINZA
Data9 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 14 stycznia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data14 stycznia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Coins NB - 23 listopada 2024
SprzedawcaCoins NB
Data23 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji WCN - 25 lipca 2024
SprzedawcaWCN
Data25 lipca 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 14 czerwca 2024
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data14 czerwca 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanMS62
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 24 października 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data24 października 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 5 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 5 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Katz - 24 września 2023
SprzedawcaKatz
Data24 września 2023
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 21 września 2023
SprzedawcaHeritage
Data21 września 2023
StanMS62 NGC
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 21 września 2023
SprzedawcaHeritage
Data21 września 2023
StanMS62 NGC
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data11 czerwca 2023
StanMS64 NGC
Cena
SprzedawcaHeritage
Data11 czerwca 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji WAG - 14 maja 2023
SprzedawcaWAG
Data14 maja 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Höhn - 6 maja 2023
SprzedawcaHöhn
Data6 maja 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Z legendą" na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 grudnia 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 grudnia 2022
StanMS65
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1870 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1870 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 190 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1870 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1870 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1870 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1870 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

