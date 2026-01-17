flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1871 K "Brak legendy" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1871 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1871 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,255,958

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1871
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1871 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (43)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1871 "Brak legendy" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 793 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 650 GBP. Licytacja odbyła się 6 lipca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Monnaies d'Antan - 24 maja 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data24 maja 2025
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanXF
Cena
46 $
Cena w walucie aukcji 42 EUR
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Aureo & Calicó - 19 września 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data19 września 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Stephen Album - 16 czerwca 2024
SprzedawcaStephen Album
Data16 czerwca 2024
StanMS64 NGC
Cena
550 $
Cena w walucie aukcji 550 USD
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanAU55
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 maja 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 maja 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Coins NB - 16 grudnia 2023
SprzedawcaCoins NB
Data16 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Aureo & Calicó - 17 października 2023
SprzedawcaAureo & Calicó
Data17 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Aphrodite Art Coins - 9 lipca 2023
SprzedawcaAphrodite Art Coins
Data9 lipca 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanAU55
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Numisor - 20 października 2022
SprzedawcaNumisor
Data20 października 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji DNW - 7 lipca 2021
SprzedawcaDNW
Data7 lipca 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Olivier Goujon - 16 czerwca 2020
SprzedawcaOlivier Goujon
Data16 czerwca 2020
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji iNumis - 3 marca 2020
SprzedawcaiNumis
Data3 marca 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji iNumis - 8 października 2019
SprzedawcaiNumis
Data8 października 2019
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Jean ELSEN - 16 marca 2019
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 marca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Heritage - 29 listopada 2018
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Heritage - 29 listopada 2018
SprzedawcaHeritage
Data29 listopada 2018
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji Cayón - 4 października 2018
SprzedawcaCayón
Data4 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1871 K "Brak legendy" na aukcji HERVERA - 20 grudnia 2017
SprzedawcaHERVERA
Data20 grudnia 2017
StanF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1871 K "Brak legendy" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1871 III Republika ze znakiem K "Brak legendy" wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1871 "Brak legendy" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1871 z literami K "Brak legendy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1871 i znakiem K "Brak legendy"?

Aby sprzedać 2 franki 1871 K "Brak legendy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

