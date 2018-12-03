flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1870 K "Brak legendy" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1870 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1870 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: WAG online Auktionen oHG

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC559,817

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1870
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:250 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1870 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (37)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1870 "Brak legendy" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 232 z aukcji Numismatica Genevensis SA której łączna cena osiągnęła 1300 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 8 stycznia 2026
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data8 stycznia 2026
StanXF45
Cena
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanVF
Cena
14 $
Cena w walucie aukcji 12 EUR
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Coins NB - 14 grudnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 grudnia 2025
StanVF
Cena
11 $
Cena w walucie aukcji 9 EUR
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data5 kwietnia 2025
StanXF45
Cena
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji iBelgica - 12 grudnia 2024
SprzedawcaiBelgica
Data12 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Nihon - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNihon
Data9 czerwca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanXF45
Cena
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanMS63
Cena
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 czerwca 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 czerwca 2022
StanMS63
Cena
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Soler y Llach - 20 lipca 2021
SprzedawcaSoler y Llach
Data20 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 2 lipca 2020
SprzedawcaInasta
Data2 lipca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Nihon - 15 grudnia 2019
SprzedawcaNihon
Data15 grudnia 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji cgb.fr - 3 grudnia 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data3 grudnia 2019
StanBrak oceny GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji iNumis - 24 listopada 2019
SprzedawcaiNumis
Data24 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji iNumis - 8 października 2019
SprzedawcaiNumis
Data8 października 2019
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji iBelgica - 27 marca 2019
SprzedawcaiBelgica
Data27 marca 2019
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Numismatica Genevensis - 3 grudnia 2018
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data3 grudnia 2018
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 2 franki 1870 K "Brak legendy" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1870 K "Brak legendy" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1870 III Republika ze znakiem K "Brak legendy" wynosi 250 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1870 "Brak legendy" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1870 z literami K "Brak legendy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1870 i znakiem K "Brak legendy"?

Aby sprzedać 2 franki 1870 K "Brak legendy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1870 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 2 frankiAukcje numizmatyczne