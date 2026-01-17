flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1870 A "Brak legendy" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1870 A "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1870 A "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC238,750

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1870
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:390 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1870 A "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (29)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1870 "Brak legendy" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1368 z aukcji Numismatica Genevensis SA której łączna cena osiągnęła 1300 CHF. Licytacja odbyła się 9 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji WAG - 7 grudnia 2025
SprzedawcaWAG
Data7 grudnia 2025
StanXF
Cena
384 $
Cena w walucie aukcji 330 EUR
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS62 NGC
Cena
763 $
Cena w walucie aukcji 650 EUR
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Cayón - 9 lipca 2025
SprzedawcaCayón
Data9 lipca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data10 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Stephen Album - 21 stycznia 2024
SprzedawcaStephen Album
Data21 stycznia 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Monnaies d'Antan - 26 listopada 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data26 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Coinhouse - 9 października 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data9 października 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 września 2021
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data17 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji cgb.fr - 10 września 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data10 września 2019
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji GINZA - 10 sierpnia 2019
SprzedawcaGINZA
Data10 sierpnia 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji GINZA - 3 listopada 2018
SprzedawcaGINZA
Data3 listopada 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji GINZA - 3 listopada 2018
SprzedawcaGINZA
Data3 listopada 2018
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji V. GADOURY - 2 grudnia 2017
SprzedawcaV. GADOURY
Data2 grudnia 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 19 października 2016
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data19 października 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Jean ELSEN - 10 września 2016
SprzedawcaJean ELSEN
Data10 września 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A "Brak legendy" na aukcji Jean ELSEN - 12 marca 2016
SprzedawcaJean ELSEN
Data12 marca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1870 A "Brak legendy" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1870 III Republika ze znakiem A "Brak legendy" wynosi 390 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1870 "Brak legendy" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1870 z literami A "Brak legendy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1870 i znakiem A "Brak legendy"?

Aby sprzedać 2 franki 1870 A "Brak legendy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

