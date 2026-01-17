flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

10 franków 1939 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 10 franków 1939 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 10 franków 1939 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Soler y Llach S.L.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2186 oz) 6,8 g
  • Średnica28 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC8,299,260

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał10 franków
  • Rok1939
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 franków 1939 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (10)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 10 franków 1939 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 888 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 75 EUR. Licytacja odbyła się 4 grudnia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 10 franków 1939 na aukcji Coins NB - 29 marca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data29 marca 2025
StanMS63 NGC
Cena
26 $
Cena w walucie aukcji 24 EUR
Francja 10 franków 1939 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
53 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 10 franków 1939 na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS62 GENI
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1939 na aukcji Soler y Llach - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaSoler y Llach
Data27 kwietnia 2023
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1939 na aukcji Soler y Llach - 27 października 2022
SprzedawcaSoler y Llach
Data27 października 2022
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1939 na aukcji Olivier Goujon - 2 kwietnia 2022
SprzedawcaOlivier Goujon
Data2 kwietnia 2022
StanMS64 GENI
Cena
Francja 10 franków 1939 na aukcji MDC Monaco - 4 grudnia 2021
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 grudnia 2021
StanMS64 NGC
Cena
Francja 10 franków 1939 na aukcji iNumis - 2 listopada 2021
SprzedawcaiNumis
Data2 listopada 2021
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1939 na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1939 na aukcji iNumis - 13 października 2015
SprzedawcaiNumis
Data13 października 2015
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 10 franków 1939 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 10 franków 1939 III Republika wynosi 35 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1939?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 10 franków 1939 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1939?

Aby sprzedać 10 franków 1939, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

