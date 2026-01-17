flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

10 franków 1938 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 10 franków 1938 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 10 franków 1938 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2186 oz) 6,8 g
  • Średnica28 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC14,090,181

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał10 franków
  • Rok1938
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 franków 1938 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 10 franków 1938 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1220 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 80 EUR. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 10 franków 1938 na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
23 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 10 franków 1938 na aukcji Artemide Aste - 10 marca 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data10 marca 2024
StanMS63 CCG
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji Katz - 28 stycznia 2024
SprzedawcaKatz
Data28 stycznia 2024
StanXF
Cena
8 $
Cena w walucie aukcji 7 EUR
Francja 10 franków 1938 na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2023
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji Katz - 11 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data11 czerwca 2023
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji MDC Monaco - 10 czerwca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data10 czerwca 2023
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji MDC Monaco - 10 czerwca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data10 czerwca 2023
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji Pesek Auctions - 23 listopada 2022
SprzedawcaPesek Auctions
Data23 listopada 2022
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji Soler y Llach - 27 października 2022
SprzedawcaSoler y Llach
Data27 października 2022
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji Karamitsos - 13 czerwca 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data13 czerwca 2021
StanAU55 NGC
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji Roma Numismatics - 26 listopada 2020
SprzedawcaRoma Numismatics
Data26 listopada 2020
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji Numisor - 25 czerwca 2019
SprzedawcaNumisor
Data25 czerwca 2019
StanMS66 NGC
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji iNumis - 3 czerwca 2014
SprzedawcaiNumis
Data3 czerwca 2014
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji Numis.be - 21 maja 2013
SprzedawcaNumis.be
Data21 maja 2013
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1938 na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2011
StanMS63 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 10 franków 1938 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 10 franków 1938 III Republika wynosi 30 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1938?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 10 franków 1938 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1938?

Aby sprzedać 10 franków 1938, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

