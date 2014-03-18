flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

10 franków 1937 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 10 franków 1937 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 10 franków 1937 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2186 oz) 6,8 g
  • Średnica28 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC52,368

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał10 franków
  • Rok1937
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 franków 1937 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (58)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 10 franków 1937 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1330 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 258 EUR. Licytacja odbyła się 18 marca 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 10 franków 1937 na aukcji Patrick Guillard Collection - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data5 kwietnia 2025
StanXF45
Cena
99 $
Cena w walucie aukcji 90 EUR
Francja 10 franków 1937 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
69 $
Cena w walucie aukcji 65 EUR
Francja 10 franków 1937 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji Aureo & Calicó - 16 października 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 października 2024
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS60
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanXF45
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanAU50
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanMS60
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji WCN - 21 grudnia 2023
SprzedawcaWCN
Data21 grudnia 2023
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2023
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanXF45
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 grudnia 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 grudnia 2022
StanAU50
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji Monnaies d'Antan - 26 listopada 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data26 listopada 2022
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2022
StanAU50 PCGS
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2022
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1937 na aukcji Jean ELSEN - 5 czerwca 2021
SprzedawcaJean ELSEN
Data5 czerwca 2021
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 10 franków 1937 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 10 franków 1937 III Republika wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1937?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 10 franków 1937 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1937?

Aby sprzedać 10 franków 1937, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

