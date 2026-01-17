flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

10 franków 1934 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 10 franków 1934 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 10 franków 1934 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Tauler&Fau Subastas

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2186 oz) 6,8 g
  • Średnica28 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC52,000,416

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał10 franków
  • Rok1934
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 franków 1934 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (13)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 10 franków 1934 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2551 z aukcji H.D. Rauch której łączna cena osiągnęła 60 EUR. Licytacja odbyła się 23 września 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 10 franków 1934 na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
11 $
Cena w walucie aukcji 900 RUB
Francja 10 franków 1934 na aukcji Russiancoin - 18 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1934 na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1934 na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1934 na aukcji NUMMUS Olomouc - 27 marca 2024
Francja 10 franków 1934 na aukcji NUMMUS Olomouc - 27 marca 2024
SprzedawcaNUMMUS Olomouc
Data27 marca 2024
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1934 na aukcji Coins NB - 16 grudnia 2023
SprzedawcaCoins NB
Data16 grudnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 31 EUR
Francja 10 franków 1934 na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 10 franków 1934 na aukcji Pesek Auctions - 23 listopada 2022
Francja 10 franków 1934 na aukcji Pesek Auctions - 23 listopada 2022
SprzedawcaPesek Auctions
Data23 listopada 2022
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1934 na aukcji Pars Coins - 26 lipca 2021
SprzedawcaPars Coins
Data26 lipca 2021
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1934 na aukcji Tauler & Fau - 14 grudnia 2020
SprzedawcaTauler & Fau
Data14 grudnia 2020
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1934 na aukcji Artemide Kunstauktionen - 4 października 2020
SprzedawcaArtemide Kunstauktionen
Data4 października 2020
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1934 na aukcji Darabanth - 19 grudnia 2019
Francja 10 franków 1934 na aukcji Darabanth - 19 grudnia 2019
SprzedawcaDarabanth
Data19 grudnia 2019
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1934 na aukcji Tauler & Fau - 29 maja 2018
SprzedawcaTauler & Fau
Data29 maja 2018
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 10 franków 1934 na aukcji Russiancoin - 22 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data22 stycznia 2026
StanBrak oceny
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 10 franków 1934 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 10 franków 1934 III Republika wynosi 15 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1934?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 10 franków 1934 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1934?

Aby sprzedać 10 franków 1934, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
