FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

10 franków 1933 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 10 franków 1933 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 10 franków 1933 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2186 oz) 6,8 g
  • Średnica28 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC31,145,963

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał10 franków
  • Rok1933
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 franków 1933 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (15)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 10 franków 1933 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1820 z aukcji Jean ELSEN & ses Fils s.a. której łączna cena osiągnęła 260 EUR. Licytacja odbyła się 22 marca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 10 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 18 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1933 na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
23 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 10 franków 1933 na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1933 na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 10 franków 1933 na aukcji Cieszyńskie CN - 26 maja 2024
SprzedawcaCieszyńskie CN
Data26 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1933 na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1933 na aukcji MDC Monaco - 10 czerwca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data10 czerwca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1933 na aukcji Stephen Album - 11 kwietnia 2023
SprzedawcaStephen Album
Data11 kwietnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 10 franków 1933 na aukcji Pesek Auctions - 23 listopada 2022
SprzedawcaPesek Auctions
Data23 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1933 na aukcji BAC - 9 listopada 2022
SprzedawcaBAC
Data9 listopada 2022
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1933 na aukcji BAC - 8 czerwca 2022
SprzedawcaBAC
Data8 czerwca 2022
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1933 na aukcji BAC - 26 stycznia 2022
SprzedawcaBAC
Data26 stycznia 2022
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1933 na aukcji Nomisma - 25 marca 2015
SprzedawcaNomisma
Data25 marca 2015
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1933 na aukcji Nomisma - 6 listopada 2014
SprzedawcaNomisma
Data6 listopada 2014
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 10 franków 1933 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 10 franków 1933 III Republika wynosi 15 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1933?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 10 franków 1933 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1933?

Aby sprzedać 10 franków 1933, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
