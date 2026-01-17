10 franków 1933 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)
Zdjęcie: MDC Monaco
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,680)
- Waga10 g
- Czystego srebra (0,2186 oz) 6,8 g
- Średnica28 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC31,145,963
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał10 franków
- Rok1933
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 10 franków 1933 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1820 z aukcji Jean ELSEN & ses Fils s.a. której łączna cena osiągnęła 260 EUR. Licytacja odbyła się 22 marca 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 10 franków 1933 z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 10 franków 1933 III Republika wynosi 15 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1933?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 10 franków 1933 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1933?
Aby sprzedać 10 franków 1933, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.