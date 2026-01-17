flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

10 franków 1932 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 10 franków 1932 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 10 franków 1932 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Auctiones GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2186 oz) 6,8 g
  • Średnica28 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC40,287,667

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał10 franków
  • Rok1932
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 franków 1932 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (30)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 10 franków 1932 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 443 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 60 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 10 franków 1932 na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 1000 RUB
Francja 10 franków 1932 na aukcji Russiancoin - 18 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji Coins NB - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data12 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Francja 10 franków 1932 na aukcji Russiancoin - 6 lutego 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data6 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji Russiancoin - 9 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data9 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji Russiancoin - 12 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data12 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji Auctiones - 15 września 2024
SprzedawcaAuctiones
Data15 września 2024
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji Coins NB - 14 września 2024
SprzedawcaCoins NB
Data14 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji Russiancoin - 2 maja 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data2 maja 2024
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS62 GENI
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 NGC
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji BAC - 29 marca 2023
SprzedawcaBAC
Data29 marca 2023
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji Russiancoin - 26 stycznia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data26 stycznia 2023
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji BAC - 9 listopada 2022
SprzedawcaBAC
Data9 listopada 2022
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji BAC - 5 października 2022
SprzedawcaBAC
Data5 października 2022
StanVF
Cena
Francja 10 franków 1932 na aukcji Russiancoin - 15 września 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data15 września 2022
StanBrak oceny
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 10 franków 1932 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 10 franków 1932 III Republika wynosi 30 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1932?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 10 franków 1932 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1932?

Aby sprzedać 10 franków 1932, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

