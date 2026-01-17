flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

10 franków 1931 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 10 franków 1931 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 10 franków 1931 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2186 oz) 6,8 g
  • Średnica28 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC35,467,583

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał10 franków
  • Rok1931
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 franków 1931 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (50)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 10 franków 1931 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3779 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 290 EUR. Licytacja odbyła się 17 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanUNC
Cena
18 $
Cena w walucie aukcji 15 EUR
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanUNC
Cena
15 $
Cena w walucie aukcji 13 EUR
Francja 10 franków 1931 na aukcji Nomisma - 10 września 2025
Francja 10 franków 1931 na aukcji Nomisma - 10 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data10 września 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 17 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data17 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data13 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji WCN - 15 sierpnia 2024
SprzedawcaWCN
Data15 sierpnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 28 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data28 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1931 na aukcji Coins NB - 15 czerwca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data15 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 19 maja 2024
SprzedawcaKatz
Data19 maja 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Coins NB - 13 kwietnia 2024
SprzedawcaCoins NB
Data13 kwietnia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 10 franków 1931 na aukcji Katz - 11 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data11 lutego 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 10 franków 1931 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 10 franków 1931 III Republika wynosi 15 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1931?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 10 franków 1931 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1931?

Aby sprzedać 10 franków 1931, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1931 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 10 frankówAukcje numizmatyczne