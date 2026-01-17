flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

10 franków 1930 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 10 franków 1930 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 10 franków 1930 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2186 oz) 6,8 g
  • Średnica28 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC36,986,163

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał10 franków
  • Rok1930
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 franków 1930 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (46)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 10 franków 1930 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 288 z aukcji JEAN VINCHON NUMISMATIQUE której łączna cena osiągnęła 320 EUR. Licytacja odbyła się 22 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 10 franków 1930 na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Katz - 17 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data17 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
14 $
Cena w walucie aukcji 12 EUR
Francja 10 franków 1930 na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
41 $
Cena w walucie aukcji 35 EUR
Francja 10 franków 1930 na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Ibrahim's Collectibles - 10 listopada 2024
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data10 listopada 2024
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Russiancoin - 17 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data17 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Monnaies d'Antan - 25 maja 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 maja 2024
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji NUMMUS Olomouc - 27 marca 2024
SprzedawcaNUMMUS Olomouc
Data27 marca 2024
StanXF
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 lutego 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 lutego 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 10 franków 1930 na aukcji Russiancoin - 22 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data22 stycznia 2026
StanBrak oceny
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 10 franków 1930 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 10 franków 1930 III Republika wynosi 20 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1930?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 10 franków 1930 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1930?

Aby sprzedać 10 franków 1930, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

