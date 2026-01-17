flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

10 franków 1929 "Typ 1929-1939" (Francja, III Republika)

Awers monety - 10 franków 1929 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 10 franków 1929 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,680)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2186 oz) 6,8 g
  • Średnica28 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC16,291,726
  • Nakład PROOF109

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał10 franków
  • Rok1929
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 franków 1929 "Typ 1929-1939" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 10 franków 1929 . Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 43 z aukcji Empire której łączna cena osiągnęła 130 000 RUB. Licytacja odbyła się 27 czerwca 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 10 franków 1929 na aukcji Russiancoin - 18 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1929 na aukcji Russiancoin - 18 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1929 na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1929 na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1929 na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 10 franków 1929 na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanBrak oceny
Cena
6 $
Cena w walucie aukcji 600 RUB
Francja 10 franków 1929 na aukcji Coins NB - 30 marca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data30 marca 2024
StanMS64 NGC
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 37 EUR
Francja 10 franków 1929 na aukcji Coins NB - 24 lutego 2024
SprzedawcaCoins NB
Data24 lutego 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 10 franków 1929 na aukcji MDC Monaco - 10 czerwca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data10 czerwca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 10 franków 1929 na aukcji WCN - 12 stycznia 2023
SprzedawcaWCN
Data12 stycznia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 10 franków 1929 na aukcji Olivier Goujon - 9 października 2022
SprzedawcaOlivier Goujon
Data9 października 2022
StanMS65 GENI
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 10 franków 1929 na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 10 franków 1929 na aukcji Numismatica Ferrarese - 8 maja 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data8 maja 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 10 franków 1929 na aukcji Numismatica Ferrarese - 3 kwietnia 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data3 kwietnia 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 10 franków 1929 na aukcji Olivier Goujon - 2 kwietnia 2022
SprzedawcaOlivier Goujon
Data2 kwietnia 2022
StanMS65 GENI
Cena
Francja 10 franków 1929 na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 marca 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 marca 2021
StanAU
Cena
Francja 10 franków 1929 na aukcji AURORA - 28 stycznia 2021
SprzedawcaAURORA
Data28 stycznia 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 10 franków 1929 na aukcji Numisor - 25 czerwca 2019
SprzedawcaNumisor
Data25 czerwca 2019
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 10 franków 1929 na aukcji Numismatica Felsinea S.r.L. - 25 czerwca 2018
SprzedawcaNumismatica Felsinea S.r.L.
Data25 czerwca 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 10 franków 1929 na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2011
StanMS63 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 10 franków 1929 z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 10 franków 1929 III Republika wynosi 30 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1929?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 10 franków 1929 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1929?

Aby sprzedać 10 franków 1929, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

