FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1914 C "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1914 C "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1914 C "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC43,421

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1914
  • MennicaCastel-Sarrazin
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:650 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1914 C "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (127)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1914 "Siewca" ze znakiem C. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4373 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 1900 CHF. Licytacja odbyła się 22 października 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji cgb.fr - 2 grudnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data2 grudnia 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
1011 $
Cena w walucie aukcji 871 EUR
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji Rossini - 26 listopada 2025
SprzedawcaRossini
Data26 listopada 2025
StanXF
Cena
810 $
Cena w walucie aukcji 700 EUR
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji Chaponnière - 23 listopada 2025
SprzedawcaChaponnière
Data23 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanUNC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji Stack's - 4 września 2025
SprzedawcaStack's
Data4 września 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji Beaussant Lefèvre - 11 czerwca 2025
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data11 czerwca 2025
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji cgb.fr - 3 czerwca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data3 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji iBelgica - 12 grudnia 2024
SprzedawcaiBelgica
Data12 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanMS63
Cena
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanAU
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji Quai des Enchères - 17 października 2024
SprzedawcaQuai des Enchères
Data17 października 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji cgb.fr - 24 września 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data24 września 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 22 czerwca 2024
SprzedawcaJean ELSEN
Data22 czerwca 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1914 C "Siewca" na aukcji Palombo - 27 marca 2024
SprzedawcaPalombo
Data27 marca 2024
StanMS66 NGC
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1914 C "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1914 III Republika ze znakiem C "Siewca" wynosi 650 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1914 "Siewca" z literami C?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1914 z literami C "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1914 i znakiem C "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1914 C "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

