FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1914 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1914 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1914 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC14,361,102

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1914
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1914 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (16)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1914 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 881 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 10 000 EUR. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
33 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
22 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 27 września 2020
SprzedawcaStephen Album
Data27 września 2020
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 14 lipca 2020
SprzedawcaTauler & Fau
Data14 lipca 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Heritage - 14 czerwca 2018
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Heritage - 14 czerwca 2018
SprzedawcaHeritage
Data14 czerwca 2018
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2018
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2018
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2018
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Boule - 9 grudnia 2016
SprzedawcaBoule
Data9 grudnia 2016
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1914 "Siewca" na aukcji Ars Time - 4 listopada 2014
SprzedawcaArs Time
Data4 listopada 2014
StanMS65 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1914 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1914 III Republika "Siewca" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1914 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1914 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1914 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1914 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

