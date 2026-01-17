flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1913 "Siewca" (Francja, III Republika)

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC18,654,148

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1913
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:220 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1913 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1913 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22206 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 900 USD. Licytacja odbyła się 11 czerwca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
74 $
Cena w walucie aukcji 74 USD
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Heritage - 29 maja 2025
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Heritage - 29 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 maja 2025
StanMS66 NGC
Cena
528 $
Cena w walucie aukcji 528 USD
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Auctiones - 15 września 2024
SprzedawcaAuctiones
Data15 września 2024
StanUNC
Cena
******
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 24 października 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data24 października 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data11 czerwca 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data11 czerwca 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Solidus Numismatik - 9 marca 2021
SprzedawcaSolidus Numismatik
Data9 marca 2021
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Karamitsos - 12 września 2020
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2020
StanAU58 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 28 kwietnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data28 kwietnia 2020
StanMS62
Cena
******
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Nomisma - 25 października 2017
SprzedawcaNomisma
Data25 października 2017
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Nomisma - 10 maja 2017
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji Nomisma - 10 maja 2017
SprzedawcaNomisma
Data10 maja 2017
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1913 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1913 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1913 III Republika "Siewca" wynosi 220 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1913 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1913 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1913 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1913 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
