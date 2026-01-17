1 frank 1911 "Siewca" (Francja, III Republika)
Zdjęcie: Russiancoin
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,835)
- Waga5 g
- Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
- Średnica23 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC5,542,000
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał1 frank
- Rok1911
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1911 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 672 z aukcji Münzen und Medaillen AG Basel której łączna cena osiągnęła 6300 CHF. Licytacja odbyła się 6 marca 2001.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1911 "Siewca" z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1911 III Republika "Siewca" wynosi 110 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1911 "Siewca"?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1911 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1911 "Siewca"?
Aby sprzedać 1 frank 1911 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.