flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1911 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1911 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1911 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,542,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1911
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1911 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (8)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1911 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 672 z aukcji Münzen und Medaillen AG Basel której łączna cena osiągnęła 6300 CHF. Licytacja odbyła się 6 marca 2001.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1911 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 18 listopada 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data18 listopada 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
243 $
Cena w walucie aukcji 210 EUR
Francja 1 frank 1911 "Siewca" na aukcji Auctiones - 15 września 2024
SprzedawcaAuctiones
Data15 września 2024
StanUNC
Cena
47 $
Cena w walucie aukcji 40 CHF
Francja 1 frank 1911 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1911 "Siewca" na aukcji Frühwald - 18 lutego 2024
SprzedawcaFrühwald
Data18 lutego 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1911 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS64 GENI
Cena
Francja 1 frank 1911 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1911 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 27 października 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2016
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1911 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1911 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1911 III Republika "Siewca" wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1911 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1911 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1911 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1911 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1911 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne