FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1910 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1910 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1910 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC7,725,318

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1910
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:160 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1910 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (14)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1910 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1033 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 7250 USD. Licytacja odbyła się 29 stycznia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 18 listopada 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data18 listopada 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
382 $
Cena w walucie aukcji 330 EUR
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 21 października 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data21 października 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS66 PCGS
Cena
997 $
Cena w walucie aukcji 850 EUR
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2022
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji iNumis - 3 marca 2020
SprzedawcaiNumis
Data3 marca 2020
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji Schulman - 28 stycznia 2017
SprzedawcaSchulman
Data28 stycznia 2017
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 16 marca 2013
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 marca 2013
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1910 "Siewca" na aukcji iNumis - 25 marca 2011
SprzedawcaiNumis
Data25 marca 2011
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1910 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1910 III Republika "Siewca" wynosi 160 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1910 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1910 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1910 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1910 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

