1 frank 1909 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1909 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1909 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Auctiones GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC10,923,790

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1909
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1909 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1909 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1474 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 1800 EUR. Licytacja odbyła się 23 października 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 21 października 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data21 października 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
245 $
Cena w walucie aukcji 210 EUR
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
246 $
Cena w walucie aukcji 210 EUR
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Auctiones - 15 czerwca 2025
SprzedawcaAuctiones
Data15 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Auctiones - 15 września 2024
SprzedawcaAuctiones
Data15 września 2024
StanUNC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Coin Cabinet - 28 listopada 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 listopada 2023
StanMS65
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Heritage - 20 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data20 lipca 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Heritage - 19 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 lipca 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 10 czerwca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data10 czerwca 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanMS65 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 28 lipca 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data28 lipca 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 29 października 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2019
StanMS65 PCGS
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanUNC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Numisor - 14 listopada 2017
SprzedawcaNumisor
Data14 listopada 2017
StanMS64 NGC
Cena
******
******
Francja 1 frank 1909 "Siewca" na aukcji Numisor - 14 czerwca 2017
SprzedawcaNumisor
Data14 czerwca 2017
StanMS64 NGC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1909 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1909 III Republika "Siewca" wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1909 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1909 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1909 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1909 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

