FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1908 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1908 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1908 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,961,222

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1908
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1908 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1908 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1435 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 150 000 EUR. Licytacja odbyła się 3 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
70 $
Cena w walucie aukcji 60 EUR
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanMS62
Cena
130 $
Cena w walucie aukcji 120 EUR
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji Pruvost - 25 września 2022
SprzedawcaPruvost
Data25 września 2022
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanMS63 NGC
Cena
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji iNumis - 9 maja 2022
SprzedawcaiNumis
Data9 maja 2022
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 27 października 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data27 października 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji Stack's - 14 maja 2018
SprzedawcaStack's
Data14 maja 2018
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 16 marca 2013
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 marca 2013
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2011
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji iNumis - 21 października 2011
SprzedawcaiNumis
Data21 października 2011
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1908 "Siewca" na aukcji iNumis - 25 marca 2011
SprzedawcaiNumis
Data25 marca 2011
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1908 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1908 III Republika "Siewca" wynosi 190 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1908 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1908 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1908 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1908 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

