1 frank 1907 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1907 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1907 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,562,745

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1907
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1907 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1907 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1156 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 2200 EUR. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
49 $
Cena w walucie aukcji 49 USD
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji St James’s - 25 września 2024
SprzedawcaSt James’s
Data25 września 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji WAG - 11 lutego 2024
SprzedawcaWAG
Data11 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 16 sierpnia 2021
SprzedawcaStephen Album
Data16 sierpnia 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 16 sierpnia 2021
SprzedawcaStephen Album
Data16 sierpnia 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 19 maja 2018
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 maja 2018
StanMS62 GENI
Cena
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji WAG - 6 maja 2018
SprzedawcaWAG
Data6 maja 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Heritage Eur - 28 maja 2016
SprzedawcaHeritage Eur
Data28 maja 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 23 września 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data23 września 2015
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 16 marca 2013
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 marca 2013
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1907 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2011
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1907 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1907 III Republika "Siewca" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1907 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1907 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1907 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1907 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
