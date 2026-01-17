flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1906 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1906 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1906 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,908,100

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1906
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:370 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1906 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (34)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1906 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1931 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 2000 EUR. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji London Coins - 7 grudnia 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 grudnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji Heritage - 28 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data28 kwietnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
432 $
Cena w walucie aukcji 432 USD
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji Heritage - 28 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data28 kwietnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
432 $
Cena w walucie aukcji 432 USD
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanBrak oceny GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji St James’s - 25 września 2024
SprzedawcaSt James’s
Data25 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 24 września 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data24 września 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 maja 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 maja 2024
StanF
Cena
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2023
StanF
Cena
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 30 września 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data30 września 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji Jesús Vico - 9 czerwca 2022
SprzedawcaJesús Vico
Data9 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 7 września 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data7 września 2021
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 3 sierpnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data3 sierpnia 2021
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 27 lipca 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data27 lipca 2021
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji Pruvost - 30 maja 2021
SprzedawcaPruvost
Data30 maja 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji Solidus Numismatik - 9 marca 2021
SprzedawcaSolidus Numismatik
Data9 marca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji iNumis - 6 października 2020
SprzedawcaiNumis
Data6 października 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji iNumis - 4 czerwca 2019
SprzedawcaiNumis
Data4 czerwca 2019
StanAU
Cena
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1906 "Siewca" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1906 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1906 III Republika "Siewca" wynosi 370 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1906 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1906 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1906 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1906 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

