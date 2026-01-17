flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1905 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1905 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1905 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC6,003,526

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1905
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:160 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1905 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (23)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1905 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 815 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 2000 EUR. Licytacja odbyła się 3 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Heritage - 27 listopada 2025
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Heritage - 27 listopada 2025
SprzedawcaHeritage
Data27 listopada 2025
StanMS65 NGC
Cena
169 $
Cena w walucie aukcji 169 USD
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Grün - 12 listopada 2025
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2025
StanMS64 PCGS
Cena
151 $
Cena w walucie aukcji 130 EUR
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 25 stycznia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 stycznia 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 15 grudnia 2021
SprzedawcaTauler & Fau
Data15 grudnia 2021
StanMS61 NGC
Cena
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Spink - 7 czerwca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 czerwca 2021
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 16 czerwca 2020
SprzedawcaOlivier Goujon
Data16 czerwca 2020
StanMS65 GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 30 maja 2020
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data30 maja 2020
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Katz - 29 marca 2020
SprzedawcaKatz
Data29 marca 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Spink - 19 lipca 2019
SprzedawcaSpink
Data19 lipca 2019
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 9 kwietnia 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data9 kwietnia 2019
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Stack's - 17 października 2018
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Stack's - 17 października 2018
SprzedawcaStack's
Data17 października 2018
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Numisor - 14 listopada 2017
SprzedawcaNumisor
Data14 listopada 2017
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2017
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 21 czerwca 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data21 czerwca 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanAU
Cena
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1905 "Siewca" na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data18 stycznia 2026
StanMS64 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1905 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1905 III Republika "Siewca" wynosi 160 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1905 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1905 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1905 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1905 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1905 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne