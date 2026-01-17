flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1904 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1904 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1904 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC7,000,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1904
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1904 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (45)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1904 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 411 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 6500 EUR. Licytacja odbyła się 17 marca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji Heritage - 27 listopada 2025
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji Heritage - 27 listopada 2025
SprzedawcaHeritage
Data27 listopada 2025
StanMS63 NGC
Cena
159 $
Cena w walucie aukcji 159 USD
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 18 listopada 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data18 listopada 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 21 października 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data21 października 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 1 kwietnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data1 kwietnia 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
76 $
Cena w walucie aukcji 70 EUR
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanMS63
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 11 kwietnia 2023
SprzedawcaStephen Album
Data11 kwietnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji Pruvost - 25 września 2022
SprzedawcaPruvost
Data25 września 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji Pruvost - 25 września 2022
SprzedawcaPruvost
Data25 września 2022
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 15 czerwca 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data15 czerwca 2021
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji AB Philea & Myntkompaniet - 2 maja 2020
SprzedawcaAB Philea & Myntkompaniet
Data2 maja 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji iNumis - 3 marca 2020
SprzedawcaiNumis
Data3 marca 2020
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji London Coins - 1 września 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2019
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1904 "Siewca" na aukcji iNumis - 4 czerwca 2019
SprzedawcaiNumis
Data4 czerwca 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1904 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1904 III Republika "Siewca" wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1904 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1904 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1904 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1904 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1904 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne