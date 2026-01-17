flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1903 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1903 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1903 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC472,283

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1903
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:680 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1903 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (82)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1903 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 390 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 3600 CHF. Licytacja odbyła się 27 marca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 2 grudnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data2 grudnia 2025
StanBrak oceny GENI
Cena
464 $
Cena w walucie aukcji 400 EUR
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 15 września 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data15 września 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanVF25
Cena
53 $
Cena w walucie aukcji 45 EUR
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data5 kwietnia 2025
StanVF25
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 10 grudnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data10 grudnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanVF30
Cena
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanVF25
Cena
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji St James’s - 25 września 2024
SprzedawcaSt James’s
Data25 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 18 sierpnia 2024
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data18 sierpnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Palombo - 27 marca 2024
SprzedawcaPalombo
Data27 marca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanVF25
Cena
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Coins.ee - 17 grudnia 2023
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Coins.ee - 17 grudnia 2023
SprzedawcaCoins.ee
Data17 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Aureo & Calicó - 18 stycznia 2023
SprzedawcaAureo & Calicó
Data18 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Gärtner - 17 października 2022
SprzedawcaGärtner
Data17 października 2022
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 30 września 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data30 września 2022
StanAU50
Cena
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 23 września 2022
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data23 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data18 stycznia 2026
StanAU58 PCGS
Do aukcji
Francja 1 frank 1903 "Siewca" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1903 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1903 III Republika "Siewca" wynosi 680 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1903 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1903 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1903 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1903 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1903 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne