FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1901 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1901 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1901 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: ICE Auction Galleries

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC6,200,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1901
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1901 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1901 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 46344 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 1600 USD. Licytacja odbyła się 25 sierpnia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji Heritage Eur - 14 listopada 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data14 listopada 2025
StanMS64 PCGS
Cena
70 $
Cena w walucie aukcji 60 EUR
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
914 $
Cena w walucie aukcji 800 EUR
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS61 GENI
Cena
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2022
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji WAG - 12 grudnia 2021
SprzedawcaWAG
Data12 grudnia 2021
StanAU
Cena
******
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji Spink - 7 czerwca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 czerwca 2021
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 27 kwietnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data27 kwietnia 2021
StanMS60
Cena
******
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 28 lutego 2021
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data28 lutego 2021
StanF
Cena
******
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji Karamitsos - 12 września 2020
SprzedawcaKaramitsos
Data12 września 2020
StanAU58 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji iNumis - 3 marca 2020
SprzedawcaiNumis
Data3 marca 2020
StanBrak oceny
Cena
******
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji Spink - 19 lipca 2019
SprzedawcaSpink
Data19 lipca 2019
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji Cayón - 4 października 2018
SprzedawcaCayón
Data4 października 2018
StanXF
Cena
******
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanAU
Cena
******
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji HERVERA - 18 września 2018
SprzedawcaHERVERA
Data18 września 2018
StanF
Cena
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji 51 Gallery - 25 kwietnia 2018
Sprzedawca51 Gallery
Data25 kwietnia 2018
StanMS63 NGC
Cena
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji HERVERA - 23 lutego 2018
SprzedawcaHERVERA
Data23 lutego 2018
StanF
Cena
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji HERVERA - 26 października 2017
SprzedawcaHERVERA
Data26 października 2017
StanF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1901 "Siewca" na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data18 stycznia 2026
StanMS63 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1901 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1901 III Republika "Siewca" wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1901 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1901 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1901 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1901 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

