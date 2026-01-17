flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1900 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1900 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1900 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: 51 Gallery

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC99,097

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1900
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Średnia cena (PROOF):3300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1900 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (80)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1900 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1217 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC / Nomos AG której łączna cena osiągnęła 34 000 CHF. Licytacja odbyła się 9 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 28 maja 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data28 maja 2025
StanVG10
Cena
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Heritage - 28 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data28 kwietnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
2880 $
Cena w walucie aukcji 2880 USD
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Heritage - 28 kwietnia 2025
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Heritage - 28 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data28 kwietnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
2880 $
Cena w walucie aukcji 2880 USD
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 31 stycznia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data31 stycznia 2025
StanVG10
Cena
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanF12
Cena
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanF12
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanVF30
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji St James’s - 25 września 2024
SprzedawcaSt James’s
Data25 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanVG10
Cena
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanVG10
Cena
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2023
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 17 czerwca 2023
SprzedawcaJean ELSEN
Data17 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Pruvost - 15 kwietnia 2023
SprzedawcaPruvost
Data15 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Aureo & Calicó - 18 stycznia 2023
SprzedawcaAureo & Calicó
Data18 stycznia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 27 listopada 2022
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data27 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 26 listopada 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data26 listopada 2022
StanF
Cena
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 10 września 2022
SprzedawcaJean ELSEN
Data10 września 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
Francja 1 frank 1900 "Siewca" na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data18 stycznia 2026
StanMS61 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1900 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1900 III Republika "Siewca" wynosi 1200 USD dla emisji obiegowej oraz 3300 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1900 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1900 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1900 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1900 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1900 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne