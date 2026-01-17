1 frank 1899 "Siewca" (Francja, III Republika)

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1899 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1899 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.