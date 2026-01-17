flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1899 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1899 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1899 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC11,000,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1899
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:320 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1899 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (27)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1899 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 523 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 1600 CHF. Licytacja odbyła się 11 kwietnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
99 $
Cena w walucie aukcji 85 EUR
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Palombo - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaPalombo
Data11 kwietnia 2025
StanMS67 NGC
Cena
1949 $
Cena w walucie aukcji 1600 CHF
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Coins NB - 19 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data19 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 4 września 2022
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data4 września 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2022
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Pruvost - 30 maja 2021
SprzedawcaPruvost
Data30 maja 2021
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 14 grudnia 2020
SprzedawcaTauler & Fau
Data14 grudnia 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1899 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 29 maja 2018
SprzedawcaTauler & Fau
Data29 maja 2018
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1899 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1899 III Republika "Siewca" wynosi 320 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1899 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1899 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1899 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1899 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

