1 frank 1898 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1898 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1898 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC15,000,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1898
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Średnia cena (PROOF):550 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1898 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (100)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1898 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1292 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 1400 EUR. Licytacja odbyła się 1 października 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanXF
Cena
161 $
Cena w walucie aukcji 140 EUR
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanXF
Cena
174 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanMS63
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data25 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji Jean ELSEN - 22 marca 2025
SprzedawcaJean ELSEN
Data22 marca 2025
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji CNG - 23 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data23 stycznia 2025
StanPF62 NGC
Cena
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanPF63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanPF64 PCGS
Cena
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanPF64 PCGS
Cena
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanPF63 PCGS
Cena
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanMS62
Cena
Francja 1 frank 1898 "Siewca" na aukcji V. GADOURY - 26 października 2024
SprzedawcaV. GADOURY
Data26 października 2024
StanPF63 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1898 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1898 III Republika "Siewca" wynosi 170 USD dla emisji obiegowej oraz 550 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1898 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1898 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1898 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1898 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

