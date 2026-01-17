flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1871 K "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1871 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1871 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,251,748

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1871
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1871 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (18)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1871 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1055 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 3600 USD. Licytacja odbyła się 10 stycznia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1871 K na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanAU
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanAU
Cena
28 $
Cena w walucie aukcji 24 EUR
Francja 1 frank 1871 K na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Numimarket - 19 września 2024
SprzedawcaNumimarket
Data19 września 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 NGC
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Coins NB - 15 października 2022
SprzedawcaCoins NB
Data15 października 2022
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji cgb.fr - 8 marca 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data8 marca 2022
StanMS64 NGC
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanMS62 NGC
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji CNG - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaCNG
Data18 sierpnia 2021
StanVG
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Inasta - 3 marca 2020
SprzedawcaInasta
Data3 marca 2020
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Tauler & Fau - 16 lipca 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data16 lipca 2019
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Palombo - 3 maja 2019
SprzedawcaPalombo
Data3 maja 2019
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Coinhouse - 29 września 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data29 września 2018
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Jean ELSEN - 11 czerwca 2016
SprzedawcaJean ELSEN
Data11 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Jean ELSEN - 12 marca 2016
SprzedawcaJean ELSEN
Data12 marca 2016
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Numphil - 19 grudnia 2014
SprzedawcaNumphil
Data19 grudnia 2014
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1871 K na aukcji iNumis - 21 października 2011
SprzedawcaiNumis
Data21 października 2011
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1871 K na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1871 K z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1871 III Republika ze znakiem K wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1871 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1871 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1871 i znakiem K?

Aby sprzedać 1 frank 1871 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

