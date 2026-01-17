flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1895 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1895 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1895 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Tauler&Fau Subastas

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,200,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1895
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1895 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (87)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1895 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 218 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 95 000 EUR. Licytacja odbyła się 5 grudnia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanBrak oceny GENI
Cena
41 $
Cena w walucie aukcji 35 EUR
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Münzenonline - 21 listopada 2025
SprzedawcaMünzenonline
Data21 listopada 2025
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Artemide Aste - 4 maja 2025
SprzedawcaArtemide Aste
Data4 maja 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 12 lutego 2025
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanXF
Cena
5 $
Cena w walucie aukcji 5 EUR
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Coins.ee - 17 grudnia 2024
SprzedawcaCoins.ee
Data17 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data4 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 listopada 2024
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data29 listopada 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Klondike Auction - 21 listopada 2024
SprzedawcaKlondike Auction
Data21 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Coins NB - 27 lipca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data27 lipca 2024
StanMS63 NGC
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji Inasta - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaInasta
Data1 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1895 A na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1895 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1895 III Republika ze znakiem A wynosi 120 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1895 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1895 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1895 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1895 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

