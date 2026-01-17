flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1894 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1894 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1894 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: GMA Numismatica Napoli srl

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,600,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1894
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1894 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (56)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1894 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7197 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 420 000 USD. Licytacja odbyła się 15 listopada 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1894 A na aukcji cgb.fr - 13 stycznia 2026
Sprzedawcacgb.fr
Data13 stycznia 2026
StanUNC
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
22 $
Cena w walucie aukcji 19 EUR
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Coins NB - 13 września 2025
SprzedawcaCoins NB
Data13 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 12 listopada 2024
Francja 1 frank 1894 A na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 12 listopada 2024
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data12 listopada 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 października 2024
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 października 2024
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS60
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 sierpnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Francja 1 frank 1894 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Marciniak - 13 czerwca 2024
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Marciniak - 13 czerwca 2024
SprzedawcaMarciniak
Data13 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanMS60
Cena
Francja 1 frank 1894 A na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanBrak oceny GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Stephen Album - 21 stycznia 2024
SprzedawcaStephen Album
Data21 stycznia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1894 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1894 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1894 III Republika ze znakiem A wynosi 190 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1894 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1894 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1894 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1894 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1894 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne