FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1889 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1889 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1889 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Maître Wattebled

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład PROOF100

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1889
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4400 USD
Średnia cena (PROOF):3600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1889 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (9)

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1889 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 35104 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 10 800 USD. Licytacja odbyła się 5 grudnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1889 A na aukcji Maître Wattebled - 27 stycznia 2022
SprzedawcaMaître Wattebled
Data27 stycznia 2022
StanAU
Cena
7869 $
Cena w walucie aukcji 7000 EUR
Francja 1 frank 1889 A na aukcji Stack's - 23 czerwca 2021
Francja 1 frank 1889 A na aukcji Stack's - 23 czerwca 2021
SprzedawcaStack's
Data23 czerwca 2021
StanPF55 PCGS
Cena
3600 $
Cena w walucie aukcji 3600 USD
Francja 1 frank 1889 A na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanPF63 NGC
Cena
Francja 1 frank 1889 A na aukcji Jean ELSEN - 9 czerwca 2018
SprzedawcaJean ELSEN
Data9 czerwca 2018
StanPROOF
Cena
Francja 1 frank 1889 A na aukcji iNumis - 13 października 2015
SprzedawcaiNumis
Data13 października 2015
StanPF63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1889 A na aukcji iNumis - 3 czerwca 2014
SprzedawcaiNumis
Data3 czerwca 2014
StanPF64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1889 A na aukcji cgb.fr - 4 grudnia 2013
Sprzedawcacgb.fr
Data4 grudnia 2013
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1889 A na aukcji cgb.fr - 24 kwietnia 2013
Sprzedawcacgb.fr
Data24 kwietnia 2013
StanF
Cena
Francja 1 frank 1889 A na aukcji UBS - 8 września 2009
SprzedawcaUBS
Data8 września 2009
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1889 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1889 III Republika ze znakiem A wynosi 4400 USD dla emisji obiegowej oraz 3600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1889 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1889 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1889 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1889 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

