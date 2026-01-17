flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1888 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1888 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1888 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,244,069

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1888
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:65 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1888 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (266)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1888 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1226 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 6000 USD. Licytacja odbyła się 31 marca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1888 A na aukcji cgb.fr - 13 stycznia 2026
Sprzedawcacgb.fr
Data13 stycznia 2026
StanMS63
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanAU58 GENI
Cena
38 $
Cena w walucie aukcji 32 EUR
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Numismática Leilões - 22 grudnia 2025
SprzedawcaNumismática Leilões
Data22 grudnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Coins NB - 14 grudnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 grudnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Heritage Eur - 14 listopada 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data14 listopada 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Portuscalle Numismatica - 2 listopada 2025
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Portuscalle Numismatica - 2 listopada 2025
SprzedawcaPortuscalle Numismatica
Data2 listopada 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Stack's - 19 października 2025
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Stack's - 19 października 2025
SprzedawcaStack's
Data19 października 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji GINZA - 11 października 2025
SprzedawcaGINZA
Data11 października 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji WAG - 5 października 2025
SprzedawcaWAG
Data5 października 2025
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1888 A na aukcji WAG - 5 października 2025
SprzedawcaWAG
Data5 października 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 26 września 2025
Francja 1 frank 1888 A na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 26 września 2025
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data26 września 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Aureo & Calicó - 18 września 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data18 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Coins NB - 13 września 2025
SprzedawcaCoins NB
Data13 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Coins NB - 12 lipca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data12 lipca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Heritage - 10 lipca 2025
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Heritage - 10 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lipca 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Cayón - 9 lipca 2025
SprzedawcaCayón
Data9 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Nomisma Aste - 25 maja 2025
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Nomisma Aste - 25 maja 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data25 maja 2025
StanMS66 CCG
Cena
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Artemide Aste - 4 maja 2025
SprzedawcaArtemide Aste
Data4 maja 2025
StanUNC
Cena
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Stephen Album - 25 stycznia 2026
SprzedawcaStephen Album
Data25 stycznia 2026
StanMS63 PCGS
Do aukcji
Francja 1 frank 1888 A na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1888 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1888 III Republika ze znakiem A wynosi 65 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1888 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1888 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1888 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1888 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1888 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne