1 frank 1887 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)
Zdjęcie: ICE Auction Galleries
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,835)
- Waga5 g
- Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
- Średnica23 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC3,291,930
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał1 frank
- Rok1887
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1887 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1136 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 1200 EUR. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2023.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1887 A z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1887 III Republika ze znakiem A wynosi 130 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1887 z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1887 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1887 i znakiem A?
Aby sprzedać 1 frank 1887 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.