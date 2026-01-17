flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1887 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1887 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1887 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: ICE Auction Galleries

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,291,930

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1887
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1887 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (99)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1887 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1136 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 1200 EUR. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1887 A na aukcji cgb.fr - 13 stycznia 2026
Sprzedawcacgb.fr
Data13 stycznia 2026
StanMS64
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Katz - 23 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data23 listopada 2025
StanAU58 NGC
Cena
62 $
Cena w walucie aukcji 54 EUR
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Coins NB - 12 lipca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data12 lipca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Via - 22 czerwca 2025
SprzedawcaVia
Data22 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Nihon - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNihon
Data15 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Auctiones - 15 grudnia 2024
SprzedawcaAuctiones
Data15 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Coins NB - 14 grudnia 2024
SprzedawcaCoins NB
Data14 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1887 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Heritage - 5 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data5 września 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Heritage - 5 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data5 września 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Stack's - 29 lutego 2024
SprzedawcaStack's
Data29 lutego 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1887 A na aukcji Roma Numismatics - 21 grudnia 2023
SprzedawcaRoma Numismatics
Data21 grudnia 2023
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1887 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1887 III Republika ze znakiem A wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1887 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1887 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1887 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1887 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

