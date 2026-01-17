1 frank 1881 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)
Zdjęcie: Monnaies d'Antan
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,835)
- Waga5 g
- Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
- Średnica23 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC2,010,000
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał1 frank
- Rok1881
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1881 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2071 z aukcji NumisCorner której łączna cena osiągnęła 8400 EUR. Licytacja odbyła się 26 września 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1881 A z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1881 III Republika ze znakiem A wynosi 290 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1881 z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1881 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1881 i znakiem A?
Aby sprzedać 1 frank 1881 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.