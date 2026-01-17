flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1881 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1881 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1881 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,010,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1881
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:290 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1881 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (36)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1881 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2071 z aukcji NumisCorner której łączna cena osiągnęła 8400 EUR. Licytacja odbyła się 26 września 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Heritage - 17 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data17 lipca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
99 $
Cena w walucie aukcji 99 USD
Francja 1 frank 1881 A na aukcji WAG - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaWAG
Data14 kwietnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
117 $
Cena w walucie aukcji 110 EUR
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
Data11 czerwca 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data11 czerwca 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Felzmann - 16 listopada 2022
SprzedawcaFelzmann
Data16 listopada 2022
StanUNC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji cgb.fr - 25 października 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 października 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji cgb.fr - 8 marca 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data8 marca 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Katz - 13 lutego 2022
SprzedawcaKatz
Data13 lutego 2022
StanMS63 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Katz - 28 listopada 2021
SprzedawcaKatz
Data28 listopada 2021
StanUNC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 11 października 2021
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data11 października 2021
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 11 października 2021
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data11 października 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 5 września 2021
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data5 września 2021
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Varesi - 24 stycznia 2021
SprzedawcaVaresi
Data24 stycznia 2021
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Stack's - 25 czerwca 2020
SprzedawcaStack's
Data25 czerwca 2020
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Stack's - 25 czerwca 2020
SprzedawcaStack's
Data25 czerwca 2020
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji cgb.fr - 28 kwietnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data28 kwietnia 2020
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Stack's - 26 lutego 2020
SprzedawcaStack's
Data26 lutego 2020
StanMS66 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Stack's - 26 lutego 2020
SprzedawcaStack's
Data26 lutego 2020
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1881 A na aukcji Stack's - 26 lutego 2020
SprzedawcaStack's
Data26 lutego 2020
StanMS64 NGC
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1881 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1881 III Republika ze znakiem A wynosi 290 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1881 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1881 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1881 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1881 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
