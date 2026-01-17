flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1878 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1878 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1878 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład PROOF30

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1878
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):8900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1878 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (5)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1878 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 791 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 23 000 GBP. Licytacja odbyła się 1 października 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1878 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanPF65 NGC
Cena
10554 $
Cena w walucie aukcji 9000 EUR
Francja 1 frank 1878 A na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanPF65 CAMEO NGC
Cena
10191 $
Cena w walucie aukcji 9000 EUR
Francja 1 frank 1878 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanPF65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1878 A na aukcji Heritage - 4 stycznia 2016
SprzedawcaHeritage
Data4 stycznia 2016
StanPF65 CAMEO NGC
Cena
Francja 1 frank 1878 A na aukcji Spink - 4 grudnia 2012
SprzedawcaSpink
Data4 grudnia 2012
StanPROOF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1878 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1878 III Republika ze znakiem A wynosi 8900 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1878 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1878 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1878 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1878 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

